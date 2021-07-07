Оформление СНИЛС для жителей ОРДЛО: в «ДНР» дали объяснение

СНИЛСы позволяют обеспечить доступ к сайту госуслуг

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Жителей временно оккупированного Донбасса, которые получили гражданство РФ, призывают массово оформлять страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом заявил экс-«премьер» «ДНР» Александр Бородай, передает УРА-Информ.

Это позволит жителям ОРДЛО, принять участие в голосовании на грядущих выборах в Государственную Думу России не выезжая за пределы оккупированных территорий.

«Чтобы проголосовать тем русским гражданам, которые постоянно живут на Донбассе, по моим данным будут организованы в районе границы некоторые участки. Там люди смогут проголосовать физически. Кроме того, сейчас идет ускоренная выдача русским гражданам СНИЛС», — отметил он.

Ранее жители оккупированных территорий получали паспорт РФ, однако, у них не было доступа к сайту госуслуг.

«СНИЛСы позволяют обеспечить доступ к сайту госуслуг. Сайт госуслуг дает право голосовать в электронной форме, где бы человек не находился. Русские люди на Донбассе смогут реализовать свое важное право в выборах, которые будут в сентябре», — добавил он.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский готовит «карательные меры» против жителей временно оккупированного Донбасса.