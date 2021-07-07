В «ДНР» обвинили Зеленского в подготовке «карательных мер» против жителей Донбасса

Зеленский поручил Кабмину подготовить законопроекты
Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский готовит «карательные меры» против жителей временно оккупированного Донбасса. Об этом заявила так называемый «депутат народного совета ДНР» Елена Шишкина, передает УРА-Информ.
Зеленский, как она подчеркнула, поручил Кабмину подготовить законопроекты о «правосудии переходного периода» в Донбассе.
«Он закрепляет карательные меры к жителям Донбасса, когда Украина в своих фантазиях сюда зайдет. Закрепляет нормы некой люстрации в своих рядах, в том числе и судов. Не Украине судить и давать оценку нашему законодательству», — уточнила Шишкина.
Ранее сообщалось, что «чиновники министерства доходов и сборов ДНР» определили на территории оккупированного Донбасса необоснованные наценки на продукты и товары.