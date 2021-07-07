В «ДНР» обвинили Зеленского в подготовке «карательных мер» против жителей Донбасса

Зеленский поручил Кабмину подготовить законопроекты

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский готовит «карательные меры» против жителей временно оккупированного Донбасса. Об этом заявила так называемый «депутат народного совета ДНР» Елена Шишкина, передает УРА-Информ.

Зеленский, как она подчеркнула, поручил Кабмину подготовить законопроекты о «правосудии переходного периода» в Донбассе.

«Он закрепляет карательные меры к жителям Донбасса, когда Украина в своих фантазиях сюда зайдет. Закрепляет нормы некой люстрации в своих рядах, в том числе и судов. Не Украине судить и давать оценку нашему законодательству», — уточнила Шишкина.

Ранее сообщалось, что «чиновники министерства доходов и сборов ДНР» определили на территории оккупированного Донбасса необоснованные наценки на продукты и товары.