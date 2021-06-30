Гватемала требует от России возврата денег: что случилось

Требуют возврата денег за вакцину

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Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила во вторник, что правительство страны обратилось к российским властям с просьбой возместить деньги, уже уплаченные за вакцины Спутник V против коронавируса, которые не были доставлены в Гватемалу.

Ранее во вторник министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло заявил, что не уверен в дате прибытия всех доз вакцины Спутник V, закупленных в апреле у россиян, пишет УРА-Информ со ссылкой на агентство EFE.

Гватемала заказала в России 16 миллионов доз вакцины Спутник V за 160 миллионов долларов, половина из которых уже оплачена. Однако до сих пор в Гватемалу приехали только 150 000 доз, и 400 тыс. ожидается в ближайшие дни.

В Гватемале проживает 16,3 миллиона человек. Вакцинация в этой стране началась в феврале, и на данный момент первой доза вакцинировано 764000 человек, а двумя дозами — 157000 человек, в основном AstraZeneca.

Ранее мы сообщали, что жители «ДНР» также ждут российской вакцины.