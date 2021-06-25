Дельта в три раза заразнее «обычного» коронавируса — эксперт

Ольга Голубовская о Дельте

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Эксперты продолжают изучать ситуацию с новым штаммом коронавируса, который получил название Дельта и впервые был выявлен в Индии. Сейчас продолжаются клинические испытания этого вида ковида.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская поделилась своей информацией по поводу этого штамма. Она заявила, что он в три раза заразнее обычного вируса, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Это варианты, которые гораздо легче распространяются, они в три раза заразнее, чем обычные. Это означает, что в любой момент может потребоваться огромное количество госпитализаций, которые нужно будет обеспечить с сегодня на завтра», — сказала она.

В тоже время эксперт добавила, что именно из-за этого штамма в Российской Федерации ухудшилась ситуация с пандемией коронавируса.

«Они ускользают частично от вакцинального и природного иммунитета. То, что делается в России – там просто страшно. Там вертикальные кривые повышения заболеваемости», — сказала она.

Ранее эксперт рассказал, кого поражает новый тип коронавируса.