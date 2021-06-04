США передадут 75 процентов неиспользованных вакцин, Украина также получит помощь

Большинство вакцин отдадут COVAX

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Президент Джо Байден объявил в четверг, что США пожертвуют 75% неиспользованных вакцин COVID-19 для поддерживаемой ООН глобальной программы обмена вакцинами COVAX. К концу июня они планируют предоставить другим странам 80 миллионов доз, большинство из которых через COVAX.

«Пока эта пандемия бушует где угодно в мире, американцы находятся в опасности», — говорится в заявлении Байдена, пишет УРА-Информ.

Белый дом объявил, что из первого транша в 25 миллионов доз примерно 19 миллионов пойдут на COVAX, из которых 6 миллионов — в страны Южной и Центральной Америки, 7 миллионов — в Азию и 5 миллионов — в Африку.

19 миллионов доз являются значительной поддержкой; На сегодняшний день COVAX распространил 76 миллионов доз.

25 процентов неиспользованные вакцины будут храниться в резерве на случай чрезвычайных ситуаций и для прямого обмена США с союзниками и партнерами. 6 миллионов из первого транша пойдут, в том числе, в Украину, а также Мексику, Канаду, Южную Корею, Западный берег и сектор Газа, Индию, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Ирак и Йемен.

Ранее мы сообщали, что перед встречей Путина с Байденом Зеленский будет контактировать с президентом США.