Общество Технологии

В «ДНР» заявили, что Украина хочет лишить ОРДО интернета

Такое заявление сделал бывший «министр»

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В «ДНР» заявили о том, что якобы Украина делает все, чтобы оставить «республику» и местных жителей без интернета. Такое заявление сделал бывший «министр связи» из ОРДО Виктор Яценко.

Он считает, что Украина якобы «пытается найти возможность отозвать ІР-адреса, выделенные интернет-провайдерам» ОРДЛО. Также он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что его указ «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях» якобы «подразумевает лишение «республик» интернета», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Даже если часть ІР-адресов „ЛДНР“ зарегистрированы, как имеющие отношение к Украине, регистратор — это RIPE. Украинские регистраторы к этому никакого отношения не имеют. Это не первая попытка со стороны Украины отозвать ІР-адреса, давить на RIPE, но есть позиция ООН, что в регионах, где идет война, доступ к телекоммуникациям и средствам связи должен оставаться при любой ситуации», — заявил Яценко.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» проблемы с ковидом.

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