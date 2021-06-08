Кто прошел бы в ВР сейчас: большие неожиданности

Плюс три партии к Парламенту, если бы выборы прошли сейчас

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Сразу семь политических партий могло бы попасть в Верховную Раду если бы выборы состоялись в ближайшее время. Такие данные можно увидеть согласно результату опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен 27 мая — 1 июня.

Так весьма неожиданно в Парламент могли бы попасть партия Игоря Смешко «Сила и честь», которая имеет поддержку восьми процентов среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать. Партия бывшего премьера «Украинская стратегия Гройсмана» набирает 5,8%. Также в Парламент могла бы вернуться «Радикальная партия» Олега Ляшко. У нее поддержка – ровно пять процентов, пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Также уверенно в Парламент проходят партии, которые сейчас представлены в Верховной Раде — «Слуга народа», «Европейская солидарность», ОПЗЖ, «Батькивщина». При этом партия президента Украины Владимира Зеленского опережает ближайших конкурентов только на два процента, 17,7 % против 15,4 % у ближайших конкурентов – «Европейской Солидарности» ОПХЖ готовы поддержать 14,7 % тех, кто определился с выбором и будет голосовать, а «Батькивщину» – 13.9.

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