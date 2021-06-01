Общество

Партия Путина начала агитацию в «ДНР» и «ЛНР»: как это происходит

Пока агитация весьма осторожная

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Провладная партия РФ – «Единая Россия», лидером которой фактически является президент Российской Федерации Владимир Путин, начала острожную агитацию на территории Донбасса.

Так, на выходных в «ЛНР» работала «Школа русской журналистики». Занятия прослушали более 60 студентов, работников СМИ и молодежных активистов. На самом деле их готовили к дальнейшей политической пропаганде в пользу «Единой России». В официальном пресс-релизе говорится: «Слушатели школы примут участие в круглом столе «Единая Россия едина с Донбассом!» и дискуссии «Информационная война как феномен политической коммуникации», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Сегодня. первого июня, в День защиты детей, в Донецке пройдет еще одна акция, организованная «Единой Россией». В 21:00 в парке им. Щербакова общественная организация «Молодая Республика» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» проведет акцию «Ангелы».

«В небо будут выпущены тысячи фонариков и воздушных шаров в память о безвинно погибших детях Донбасса. Акция пройдет во всех городах и районах «ДНР», а также в «ЛНР» и регионах Российской Федерации», — говорится в анонсе.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на проблемы с лекарствами.

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