В РФ назвали имена украинских олигархов, торгующих с Россией

Власти Украины в выборочном порядке применяет санкции к политикам и бизнесменам

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Украинские олигархи Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Виктор Пинчук, а также другие, продолжают и дальше торговать с РФ. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает УРА-Информ.

«Важно, если говорить о деле Медведчука, что само государство, когда речь идет о ядерном топливе, само государство Украина, которое с 2018 года обозначило Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближенные к власти граждане — Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский — оплачивают продукцию, которая производится в РФ, на 6,7 млрд долл… Ни для кого не секрет, и мы об этом открыто говорим, что за счет этих денег мы оказываем гуманитарную поддержку Донбассу. Если следовать этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Владимировичем Медведчуком», — считает Козак.

Стоит отметить, что товарооборот РФ и Украины составляет около 11 млрд долл.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе украинского олигарха Рината Ахметова сообщили, что его финансово-промышленная группа SCM на протяжении более чем 20 лет строит свой бизнес «не в договоренностях с президентами и правительствами», а исключительно благодаря «системной и эффективной работе».