Общество

Ограничения влияния олигархов: у Ахметова отреагировали на желание Зеленского

В пресс-службе олигарха прокомментировали намерение шестого президента Владимира Зеленского на законодательном уровне ограничить влияние олигархов

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В пресс-службе украинского олигарха Рината Ахметова сообщили, что его финансово-промышленная группа SCM на протяжении более чем 20 лет строит свой бизнес «не в договоренностях с президентами и правительствами», а исключительно благодаря «системной и эффективной работе». Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Ахметова Анны Тереховой, передает УРА-Информ.

«Мы не можем комментировать закон, поскольку его текст еще не обнародован, но мы убеждены, что главная проблема нашей страны – не отдельные лица, а коррупция, несправедливые суды, неэффективное управление и популизм. И считаем, что государство должно направить все усилия прежде всего на борьбу с этими явлениями. От этого выиграют все: и само государство, и бизнес, и общество», — заявила Терехова.

Таким образом в пресс-службе олигарха прокомментировали намерение шестого президента Владимира Зеленского на законодательном уровне ограничить влияние олигархов.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов поздравил свой клуб с 85-летием. Олигарх заявил, что в оккупированном украинском Донецке на родном стадионе команды «Донбасс Арена» в будущем снова прозвучит гимн Лиги чемпионов. Также он подчеркнул, что футбольный клуб завоюет на его поле новые трофеи.

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