Жителям «ЛДНР» с паспортами РФ нужно приготовиться: что их ждет

Придется ставь на учет

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Жителей ОРДЛО, у которых есть паспорта Российской Федерации, уже в ближайшее время ждут нововведения. Отмечается, что их якобы обяжут отмечаться в призывных пунктах на территории «ЛДНР».

Подконтрольные ОРДЛО телеграмм-каналы отмечают что такое правило заработает уже осенью этого года. Таким образом, жители ОРЛО и ОРДО имеющие призывной возраст, но не имеющие постоянное место регистрации в России «должны будут отмечаться на ПП «республик», и указывать место своего пребывания на данных территориях», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Жители «ЛНР» и «ДНР» получившие паспорта РФ и попадающие под федеральный закон № 53-Ф3 „О воинской обязанности и военной службе“ якобы будут обязаны стать на учет по месту своей регистрации. Сейчас разрабатывается порядок, и формуляры с августа должны быть доведены главам республик», — отмечает источник.

В тоже время отмечается, что уже летом на границе ОРДЛО и России могут начать проверку постановки на воинский учет обладателей паспортов РФ и тех, кто попадает под закон о воинской обязанности.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО отменили комендантский час.