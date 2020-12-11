Британцы и россияне будут вместе работать над вакциной от коронавируса

Время чтения: 46 Секунд

Британо-шведская компания AstraZeneca приняла предложение о сотрудничестве от российского института Гамелеи. Ученые хотят увидеть, можно ли совместить работу над вакцинами против COVID-19.

Создатели вакцины Спутник V намекнули на сотрудничество в Twitter в прошлом месяце. В записи от 23 ноября они объяснили, что использование двух разных аденовирусов, используемых в препаратах, повысит эффективность вакцинации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Сегодня AstraZeneca заявила, что рассматривает возможность комбинации различных вакцин. Вскоре они вместе с российским институтом Гамелеи приступит к поиску такого решения. Начнется набор добровольцев для клинических испытаний.

Вакцина британо-шведской компании, разработанная совместно с Оксфордским университетом, имеет среднюю эффективность 70,4%. Россия заявляет, что Спутник V на 92 процента эффективен в защите людей от COVID-19.

Стоит отметить, что на данный момент кроме России вакцину Спутник V еще нигде не используют, хотя некоторые страны были заинтересованы в ней.

Ранее мы сообщали, когда вакцинацию от коронавируса пройдет президент Украины Владимир Зеленский.