Политика

«Остановитесь! Иначе будет поздно»: Лукашенко пригрозил Западу

Страны Запада не могут договориться о введении санкций

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Непризнанный мировым обществом президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны Запада прекратить давление на РБ. Об этом сообщают СМИ Беларуси, передает УРА-Информ.

«Литва и Польша оголтело требовали санкций. Польша вообще ведет себя разнузданно… Справедливость на нашей стороне. Остановитесь!.. Вас нужно остановить сегодня, иначе завтра будет поздно… если готовите санкции, то не забудьте компенсировать наши затраты на законные антитеррористические мероприятия», — считает Лукашенко.

В РБ, по словам Лукашенко, люди готовы стать «форпостом Новой Евразии»:

«Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!», — добавил он.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что сообщение о бомбе на борту авиасудна Ryanair, которое направлялось из Афин в Вильнюс, поступило из Швейцарии.

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