Сокращение поставок Johnson & Johnson: в ЕС сделали заявление

В середине мая стало известно, что компания Johnson & Johnson вдвое сократила ожидаемые поставки вакцины от COVID-19 в ЕС

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В Европейской комиссии сообщили о сокращение поставок вакцин от COVID компании Johnson & Johnson в страны-члены ЕС. Известно, что эта мера является временной, ведь компания должна выполнить контракт на общее количество доз препарата к концу текущего года. Об этом сообщает Reuters, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что страны-члены Европейского Союза были проинформированы об задержках в поставках вакцин Johnson & Johnson.

«Насколько мы понимаем, это временное сокращение поставок, и мы можем ожидать увеличения поставок доз в ближайшее время. Мы все еще работаем на основе гипотезы, что у нас будет согласованное количество доз в целом, во втором и третьем кварталах»., — заявил представитель ЕК.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что для украинцев, которые вакцинировались от коронавируса будут действовать привилегии.