Общество

Стало известно, когда в «ДНР» полностью отменят комендантский час

Во время отмены комендантского часа на выходных в «республику» вернулись преступления

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«Глава ДНР» Денис Пушилин рассказал, когда на оккупированных территориях Донецкой области будет полностью отменен комендантский час. Об этом пишут местные «СМИ», передает УРА-Информ.

Полная отмена, как заявил Пушилин, произойдет не раньше сентября.

«В сентябре мы подведем итоги и предпримем следующие шаги. Надеюсь, они будут идти в сторону снятия ограничений, но не хочется забегать наперед, чтобы не сильно обнадеживать. Сначала подведем итоги, посмотрим, сможем ли мы на это пойти, и объявим об этом», — заявил «глава ДНР».

Также он подчеркнул, что во время отмены комендантского часа на выходных в «республику» вернулись преступления.

«С отменой комендантского часа у нас появились угоны автотранспорта. Это единичные случаи, но за последние годы мы этого не видели. Участились грабежи в ночное время суток. Пока это не критичный уровень. Если ухудшений не будет, то мы придем к следующим этапам отмены комендантского часа», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинская сторона, а также ОБСЕ настаивают на ускорении процесса подготовки к следующему этапу освобождения пленных на оккупированном Донбассе со стороны РФ.

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