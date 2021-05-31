Общество Политика

Лукашенко лишат звания почетного доктора КНУ

Ученый совет вуза проголосует за это решение 7 июня

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Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров считает, что ученый совет КНУ лишит Александра Лукашенко звание почетного доктора 7 июня. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Бугрова во время Всеукраинского форума «Украина 30. Образование и наука».

Я обратился к ученому совету, чтобы разработать процедуру, Ее действительно на сегодня нет. Но уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями являются нарушения прав человека, неуважение к государству Украина. 7 июня состоится заседание ученого совета университета, на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишения статуса почетного доктора Александра Лукашенко, — сказал Бугров.

Ранее сообщалось, что фракция «Слуга народа» поддержит признание Александра Лукашенко угрозой международной безопасности и наказать санкциями. Однако, такие действия могут обернуться последствиями для Украины. 

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