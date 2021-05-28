Ситуация с ковидом в Украине улучшается: данные за 28 мая

156 пациентов умерло

Время чтения: 48 Секунд

В Украине немного улучшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В стране фиксируется несколько тысяч случаев каждый день, но эти показатели намного ниже рекордных.

Так за предыдущие сутки 27 мая в Украине зафиксировали 3 306 новых случаев заболевания на COVID-19, Среди новых больных 169 детей и 77 медработников. В больницы попало 1 402 человека. В тоже время болезнь сумело победить 13 298 человек, а 156 больных умерло, пишет УРА-Информ со ссылкой на министерство здравоохранения Украины.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

За прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР – 25 454 человека, методом ИФА – 11 758 человек, экспресс-тестами – 23 351 человека.

В общей сложности с начала пандемии коронавирус обнаружили у 2 196 673 человек, из них выздоровели 2 020 216 человек, умерли 50 232 больных.

Ранее мы сообщали, что на территории Украины две дозы препарата от пневмонии нового типа получили 107 524 человека.