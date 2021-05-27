Вакцину от COVID получили более 100 тыс. украинцев

26 мая 15 131 человек были привиты против нового штамма пневмонии

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На территории Украины две дозы препарата от пневмонии нового типа получили 107 524 человека. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Минздрав Украины.

За прошедшие сутки, 26 мая, 15 131 человек были привиты против нового штамма пневмонии COVID-19 2021. При этом, одну дозу препарата получили 4 998 человек, завершили вакцинацию — 10 133 граждан..

Стоит отметить, что с начала кампании по вакцинации в Украине проведены 1 099 713 прививок.

В лист ожидания вакцинации от пневмонии COVID-19 записался 593 041 граждан страны.

Ранее сообщалось, что на территории Украины в скором времени могут смягчить карантинные ограничения, которые были введены ранее из-за пандемии пневмонии нового поколения.