Общество

Украину ждет похолодание: синоптик удивила прогнозом

Снова дожди и падение температуры

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Несмотря на то, что последние дни в Украине весьма теплые, действительно жарких дней пока еще не было. В тоже время температура воздуха не только не будет подниматься выше в ближайшее время, но и наоборот в стране ожидается похолодание.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook написала, что завтра, 27 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. А на выходных страну ждут новые похолодания, пишет УРА-Информ.

«Южная часть Украины и восток в четверг удержатся от осадков — сюда дожди дойдут в пятницу-субботу. Кстати, в западных областях завтра хотя и есть вероятность дождей, однако локально и небольшие», — написала синоптик.

Завтра ожидается от 20 до 26 градусов тепла в Украине, на востоке, юге и на Днепропетровщине до плюс 28. В столице завтра теплый дождь, в день до плюс 24 градусов.

В тоже время, 29 мая, в субботу в Украине ожидаются дожди и даже ливни. Осадков не будет только на что Волыне и Ривненщине.

В воскресенье северную и южную части Украины ждет солнце. В центре, на востоке и в большинстве западных областей, кроме тех же Волыни и Ривненщины, пройдут грозовые дожди.

Температура воздуха существенно упадет. Ожидается до 18 градусов днем. В Столице до 16 градусов тепла на выходные.

Ранее мы сообщали, что в Украину прибыла партия вакцины Pfizer.

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