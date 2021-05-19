Культура

Украина вышла в финал Евровидения: как это произошло (ВИДЕО)

Группа Go_А попала в десятку финалистов

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Вчера вечером, 18 мая, прошел полуфинал песенного конкурса — Евровидение. Среди участников, которые сражались за выход в финал была и Украина.

Украинская группа Go_А выступала 15 из 16 полуфиналистов и сумела пройти в финал, который состоится в эту субботу, 22 мая. Интересно, что Украину последней объявили в качестве финалиста, поэтому исполнители явно понервничали Второй полуфинал, где и определятся все участники финала, пройдет в четверг, 20 мая. Там определятся еще десять финалистов, пишет УРА-Информ.

Кроме Украины в финал также прошли участники от Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии. В финале также выступят Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция, которые попадают в финал автоматически как страны-основательницы конкурса и Нидерланды, на правах страны-организатора.

Напомним, что группу Go_A выбрали для участия от Украины на Евровидении еще в 2020 году, однако конкурс из-за пандемии коронавируса перенесли.

Ранее мы сообщали, что Евровидение 2021 пройдет с участием публики

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