Общество Экономика

В ОРДЛО не будут работать платежные терминалы

Будет приостановлена работа платежных терминалов самообслуживания

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На временно оккупированных территориях восточной Украины в воскресенье, 23 мая, приостановят свою работу платежные терминалы, которые находятся в ОРДЛО. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные «власти».

На территории ОРДЛО завтра, с 12:00 до 15:00 «центральный республиканский банк» будет проводить определенные технические работы.

«В указанное время будет приостановлена работа платежных терминалов самообслуживания, системы дистанционного обслуживания «Клиент — банк» и «ЦРБ Онлайн», — сообщили местным жителям.

Ранее сообщалось, что на территории аннексированного Россией крымского полуострова местное «правительство» боится серьезного дефицита электроэнергии уже в ближайшем будущем. 

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