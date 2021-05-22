Общество Экономика

Новая проблема в Крыму: на полуострове возможен дефицит электроэнергии

Рост потребления электроэнергии в Крыму и Севастополе составил в год увеличение почти на 8 млн киловатт-часов

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На территории аннексированного Россией крымского полуострова местное «правительство» боится серьезного дефицита электроэнергии уже в ближайшем будущем. Об этом сообщил «министр» топлива и энергетики Евгений Рукавишников, передает УРА-Информ.

Он отметил, что в Крыму уже был зарегистрирован рост чрезмерного потребления электроэнергии. Там предположили, что уже к 2030 году нехватка электроэнергии может достигнуть 350 МВт.

«Рост потребления электроэнергии в Крыму и Севастополе составил в год увеличение почти на 8 млн киловатт-часов. По состоянию на 20 мая 2021 года также продолжает наблюдаться рост потребления в энергосистеме. Относительно уровня прошлого года — более чем на 10%», — подчеркнул Рукавишников.

Он считает, что на рубеже 2020 и 2021 годов Крым достиг исторического максимума перетока по энергомосту из Краснодарского края — 1,6 млн мегаватт при собственной генерации в 1,3 млн мегаватт.

Ранее сообщалось. что на территории оккупированного Россией Крыма нехватка водных ресурсов вызвана сильной милитаризацией на полуострове со стороны правительства Российской Федерации. 

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