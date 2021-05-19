Комендантский час в «ДНР»: когда его отменят

Люди ждут выполнения обещаний «властей»

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После длительных праздников, на которые так называемые «власти» «ДНР» отменили действие комендантского часа, жители ОРДО не могут смириться с тем, что их вновь ограничивают в свободе передвижений.

Так местные «правоохранители» вновь начали задерживать и штрафовать нарушителей комчаса. До лета остались считанные дни, но обещание «властей» отменить на выходные комендантский час пока остались обещаниями, как и многие другие обещания, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Интересно, что говорят жители городов ДНР о рекордном комендантском часе – республика переплюнула весь мир, кроме Северной Кореи. Там ограничения на вечерние и ночные передвижения действовали с 1945 по 1988 годы. 7 июля 2020 г. Пушилин публично заявил, что вопрос сокращения (не отмены!) комендантского часа – «на последних стадиях проработки». Видимо, что-то пошло не так, и проработка забуксовала на самой последней стадии», — пишет паблик.

Отмечается, что часть населения считает, что комендантский час – это порядок, безопасность и меньше шума по ночам, но большинство все-таки хотят отмены КЧ.

Ранее мы сообщали, что появились новые блокпосты в ОРДО.