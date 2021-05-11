Миротворцев ООН введут на Донбасс: генсек назвал дату

ООН выступает за сохранение «нормандского формата»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью российским СМИ заявил, что ООН, в ближайшее время вряд ли договорятся о введении своих миротворцев на временно оккупированный Донбасс. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление дипломата.

На сегодняшний день, по словам Гутерриша, слишком много разных точек зрения на то, какой может быть такая миссия.

«Конечно, мы озабочены недавней эскалацией, нарушением договоренности о прекращении огня. Рассчитываем, что наступит деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться», — подчеркнул Гутерриш.

Также он добавил, что ООН выступает за сохранение «нормандского формата».

«Существуют очень разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы в Украине. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем», — утверждает Гутерриш.

Ранее сообщалось, что в данный момент среди стран-членов ЕС не существует общей договоренности относительно возможности принятия Украины в ЕС.