Общество

Нью-Йорк будет вакцинировать туристов бесплатно

Туристам будут делать прививку препаратом Johnson & Johnson

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Мэр Нью-Йорка хочет привлечь туристов, предлагая им бесплатные вакцины от COVID-19. Дозы будут доступны в мобильных пунктах вакцинации. До пандемии город получал миллиарды доходов от туризма.

В привлекательных местах «Большого яблока» туристы смогут сделать прививку препаратом Johnson & Johnson. Власти города надеются, что таким образом они побудят многих посетить Нью-Йорк, пишет УРА-Информ со ссылкой на NBC.

Как заявил мэр города Билл де Блазио для решения этого вопроса штату Нью-Йорк необходимо немного изменить правила вакцинации. Мэр сказал, что его команда работает с администрацией губернатора Эндрю Куомо для достижения этой цели.

Как он заверил, мобильные фургоны готовы к работе в эти выходные в таких местах, как Эмпайр-стейт-билдинг, Таймс-сквер, парк Бруклинского моста и Центральный парк. Они просто ждут зеленого света от властей.

— Это позитивная новость для туристов. Приезжайте сюда, это безопасно, это прекрасное безопасное место, и мы позаботимся о вас. «Мы позаботимся о том, чтобы вам сделали прививки, когда вы будете здесь, с нами», — подчеркнул де Блазио.

Ранее мы сообщали, что Украина введет паспорта вакцинации.

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