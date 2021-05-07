Эксперт рассказал, какой украинский город Россия намерена захватить первым

Дмитрий Снегирев о военных планах Кремля

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Россия может пойти в наступление со стороны так называемых «ДНР» и «ЛНР». Такое заявление сделал политический эксперт и историк Дмитрий Снегирев.

Эксперт считает, что Российская Федерация сосредоточила огромное количество тяжелой бронетехники в районе Луганского аэропорта и продолжает поставлять в так называемые «республики» военную технику. Он не исключает, что оккупационные войска могут пойти в наступление в направлении Мариуполя, так как это очень важный стратегический город для России, пишет УРА-Информ со ссылкой на «Politeka-Online».

«Основное направление наступления так называемых прокси-сил, а это собственно и будет Российская Федерация с территории оккупированных Луганской и Донецкой областей в направлении Мариуполя. Они будут блокировать Азовское море», — сказал Снегирев.

Эксперт также добавил, что по его информации, Россия ведет геологическую разведку в акватории Азовского моря. Эксперты считают, что Россия готовится захватить Северо-Крымский канал, чтобы пустить воду в Крым, но Снегирев считает, что россияне будут воду добывать отдута, со дна Азовского моря.

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