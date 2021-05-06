В ОРДЛО начали согласовывать список на обмен пленными

Список на обмен пленными был получен украинской стороной еще три недели назад.

Время чтения: 34 Секунд

«Правительство» ОРДО начало согласовывать список людей, которые могут попасть в ближайший предстоящий обмен пленными. Об этом заявила так называемый «омбудсмен» ОРДО Дарья Морозова в гуманитарной подгруппе ТКГ, передает УРА-Информ.

По ее словам, список на обмен пленными был получен украинской стороной еще три недели назад. Также известно, что украинское правительство передала список лиц, которые находятся в розыске на неподконтрольной украинскому правительству территории.

«В нем — 85 человек. К слову, это первый официальный перечень разыскиваемых лиц, присланный украинской стороной за последние полтора года. В Донецке работают над присланным списком, проверяют соответствующий запрос», — заверяет Морозова.

Ранее сообщалось, что пятого мая, так называемые «власти» «ЛНР» запретили все массовые праздничные мероприятия. Такое решение было принято «Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией».