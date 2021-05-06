Общество

В ОРДЛО начали согласовывать список на обмен пленными

Список на обмен пленными был получен украинской стороной еще три недели назад.

Время чтения: 34 Секунд

«Правительство» ОРДО начало согласовывать список людей, которые могут попасть в ближайший предстоящий обмен пленными. Об этом заявила так называемый «омбудсмен» ОРДО Дарья Морозова в гуманитарной подгруппе ТКГ, передает УРА-Информ.

По ее словам, список на обмен пленными был получен украинской стороной еще три недели назад. Также известно, что украинское правительство передала список лиц, которые находятся в розыске на неподконтрольной украинскому правительству территории.

«В нем — 85 человек. К слову, это первый официальный перечень разыскиваемых лиц, присланный украинской стороной за последние полтора года. В Донецке работают над присланным списком, проверяют соответствующий запрос», — заверяет Морозова.

Ранее сообщалось, что пятого мая, так называемые «власти» «ЛНР» запретили все массовые праздничные мероприятия. Такое решение было принято «Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

«Укрзализниця» восстанавливает международные рейсы железной: когда начнут курсировать поезда

Укрзализныця уже получила согласование по курсированию беспересадочных вагонов Киев — Вена с июня

«Цена, которую должен заплатить Путин за воду – это освобождение Крыма», — Джемилев

В Кремле не раз заявляли, что тема территориальной принадлежности Крыма закрыта

Украина введет паспорта вакцинации: что нужно знать

Олег Немчинов о важных моментах вакцинации

Космос нас ждет: в США стартует продажа билетов для космических туристов

Американская компания будет осуществлять суборбитальные экскурсионные полеты в космос

В Украине резкий скачок смертей от ковида: данные за 6 мая

Более 350 смертей за сутки

В «ЛНР» отменят все мероприятия ко Дню победы: стала известна причина

В «ДНР» все пройдет по расписанию

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap