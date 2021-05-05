Можно получить срок до 10 лет: в «ДНР» ввели новые правила

Новые правила для тех, кто воюет за «республику»

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Перед самой Пасхой в «ДНР» ввели небольшие, но крайне важные изменения в «законодательстве» «республики», касающиеся «военнослужащих», в том числе срочников.

Была изменена «статья» 400 «Самовольное оставление воинской службы», теперь за такое можно получить срок от шести месяцев до 10 лет, в зависимости от ситуации. Также изменения коснулись «статьи» 412 «Нарушение правил боевого дежурства» в мирное время предполагает срок заключения от 3 до 10 лет (зависит от тяжести) и от 5 до 15 лет в военное. Кроме того, в последнем случае в отношении военнослужащего может быть применена смертная казнь, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

Также была дополнена статья 418 которая теперь гласит: «Самовольное оставление поля сражения во время боя или самовольное оставление позиции при ведении боевых действий либо отказ во время боя действовать оружием (отказ применять оружие).

«В республике уже довольно давно «прозрели» и какого-либо желания воевать за действующую власть нет, чаще всего люди всеми силами пытаются «откосить» от срочной службы или «исчезнуть», хотя бы в России. Поэтому и был организован призыв срочников, но…воевать они все так же не хотят, вот и ввели «драконовские» меры, вплоть до смертной казни», — пишет паблик.

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