НАТО: Россия предпринимает усилия по дестабилизации на территории Альянса

Все из-за взрыва в 2014 году

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Россия проводит дестабилизирующие действия в евроатлантическом регионе, включая территорию НАТО, заявил Североатлантический совет, самый важный орган Североатлантического союза, который принимает решения, говорится в заявлении, опубликованном в четверг. Заседание Совета созвано по инициативе Чешской Республики.

«Министр иностранных дел Чехии (Якуб Кулханек) сегодня проинформировал Североатлантический совет о действиях российских агентов на территории Чешской Республики, которые привели к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году», — говорится в заявлении, направленном представителям СМИ, пишет УРА-Информ.

Министр Кулханек подтвердил, что чешские власти определили двух агентов российской разведки как виновных в взрыве. Это те же люди, которых разыскивают британские власти в связи с нападением в Солсбери в 2018 году на Сергея и Юлию Скрипалей с применением боевого химического вещества Новичок.

«В ответ на определение ответственности России за эти действия Чешская Республика выслала 18 российских официальных лиц, которые являются членами российских спецслужб, и рассматривает возможность принятия дальнейших важных шагов. Союзники выражают глубокую обеспокоенность дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает проводить в евроатлантического региона, включая территорию Альянса, и заявляют о полной солидарности с Чехией», — заверили союзники.

Ранее мы сообщали, что Чехия выдвинула ультиматум РФ.