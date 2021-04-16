Общество

В Украине почти 2 млн случаев коронавируса и 40 000 смертей: новые данные

Снова более 400 летальных исходов за сутки

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Цифры коронавирусной инфекции в Украине приближаются к так называемым психологическим отметкам. Уже в ближайшее время в стране будет зафиксировано более 2 млн случаев заражения ковидом, а число смертей перешагнет за 40 000.

Так за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 17 479 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 709 детей и 378 медработников. С начала пандемии в Украине уже зафиксировано 1 921 244 случая заражения коронавирусом. За предыдущие сутки были госпитализированы 4348 человек, 12 054 пациента сумело победить болезнь, пишет УРА-Информ.

За последние 24 часа умерло еще 438 человек с коронавирусом или из-за его последствий. С начала пандемии в Украине зафиксировано 39 096 летальных исходов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях. 13520 человек привито против COVID-19 за сутки 15 апреля 2021 в Украине. 432 817 человек привито от начала прививочной кампании», — написал на своей странице в Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.

Ранее в Минздраве назвали дату прибытие партии вакцины Pfizer от COVAX.

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