Общество Политика

Усиление войск РФ у границы с Украиной: в разведке назвали сроки завершения операции

Идет масштабное перемещение войск России к украинской границе

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Российская Федерация уже перебросила в пограничные с Украиной районы 16 тактических групп. Среди них есть мотострелковые, танковые и воздушно-десантные подразделений. Группы были переброшены из Южного, Западного и Центрального военных округов России. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УРА-Информ.

В разведке также добавили, что в данный момент идет масштабное перемещение войск России к украинской границе. Их перемещают из удаленных регионов Российской Федерации.

«По имеющейся информации, опрокидывания определенных подразделений должно быть завершено до конца апреля», — подчеркнули в Минобороны.

Основными местами развертывания российских войск, по информации Минобороны, являются полигоны в Воронежской, Брянской областях и полигон «Ангарский» в аннексированном украинском Крыму.

Ранее сообщалось, что военные харьковского полка «Азов» из-за стягивания российских военных к украинским границам записали видео с обращением к российским военнослужащим. 

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