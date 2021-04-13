Общество Происшествия

«Мы готовы снова взять оружие»: ветераны АТО записали видеообращение к военным РФ

В конце видео военные сожгли флаг России

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Военные харьковского полка «Азов» из-за стягивания российских военных к украинским границам записали видео с обращением к российским военнослужащим. Обращение ветеранов АТО опубликовало издание Диалог.UA на своей странице в социальной сети Twitter, передает УРА-Информ.

Бойцы на видео заявили, что готовы вновь взять в руки оружие и пойти воевать за Украину.

«Мы, Азовский рух, патриоты и ветераны города Харькова, в 2014 году встали на защиту Украины. Мы бросили свои дела и стали военными волонтерами и теми, кто останавливает пророссийское наступление на наши города. Но война еще не закончена — Россия стягивает войска к нашим границам. Наша хата с краю, поэтому врага мы встречаем первыми. И мы готовы снова взять оружие в руки и защитить Украину, свою землю и уничтожить врага» , — сказано в видеообращении.

В конце видео военные сожгли флаг России.

Ранее сообщалось. что главным признаком начала полномасштабных боевых действий на территории восточной Украины будет бегство с оккупированных украинских территорий наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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