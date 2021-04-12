Украина может пойти в наступление: Арестович назвал условие

Если мы сейчас пойдем в наступление, то мы сразу сталкиваемся с русскими войсками

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Вооруженный конфликт на временно оккупированных территориях Донбасса может быть решен силовым методом только если Украине навяжут извне такой сценарий. Об этом заявил спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

Украинское правительство считает, что развертывание вооруженного конфликта на востоке Украины будет представлять огромную угрозу для жизни и здоровья мирного населения.

«То есть убивать собственных граждан? Мы — не Россия. Мы не будем повторять Грозный здесь дважды, как они повторяли с тысячами жертв мирных жителей. Мы не можем себе этого позволить. Единственный вариант для военного решения проблемы — это когда нам навяжут. То есть Россия переходит к открытым боевым действиям, и мы туда отвечаем. Это конечно. Там много что может быть. Например, наше контрнаступление в ответ», — подчеркнул он.

В данный момент Украина пытается решить вопрос политико-дипломатическим путем. При этом, усиление сектора национальной безопасности и обороны страны производится для того, чтоб быть готовыми, если эскалация конфликта будет навязана другой стороной.

«Если мы сейчас пойдем в наступление, то мы сразу сталкиваемся с русскими войсками. Это начинаются тяжелые, кровавые бои, когда снаряды с обеих сторон полетят на головы мирных жителей. Это не то решение, которое на данном этапе является продуктивным, скажем так», — добавил Арестович.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Российская Федерация не может ждать, пока на временно оккупированных украинских территориях проведут референдумы, в следствии которых местное население попросит о помощи РФ и присоединении.