Общество Происшествия

Детство в ОРДЛО: в Горловке ликвидируют школу

От школы № 15 практически ничего не осталось

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На территории временно оккупированной Горловки местные «власти» собрались ликвидировать школу. Она находится на линии военных действий в селе Зайцево. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на горловского блогера Егора Воронова.

Стоит отметить, что окончательную ликвидацию школы в Зайцево № 15 пока что перенесли на конец сентября текущего года.

При этом, ранее «глава администрации» распорядился, что учебное заведение в селе Зайцево юридически должно было перестать существовать уже 31 марта текущего года.

Стоит отметить. что школа № 15 находится под постоянным огнем еще с начала российской оккупации 2014 года.

«Один из самых запоминающихся эпизодов — 12 ноября 2015 года. На момент обстрела в школе шли занятия и в здании находились 33 ученика и 29 человек персонала. Последний звонок в этом учебном заведении прозвенел в конце мая 2016 года. А с 1 сентября того же года зайцевские дети начали занятия на базе МОУ «Школа № 42», — пишет Воронов.

Также, сейчас уже от школы № 15 практически ничего не осталось. Там стоят лишь голые стены. отмечает Воронов.

Ранее сообщалось, что Во временно оккупированной Горловке пенсионеров обязали предоставить в так называемый «пенсионный фонд ДНР» номера телефонов местного оператора «Феникс».

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