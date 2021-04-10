Новые правила в «ДНР»: в Горловке пенсионеров обязали предоставить номера телефонов

Причина сбора номеров не указана

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Во временно оккупированной Горловке пенсионеров обязали предоставить в так называемый «пенсионный фонд ДНР» номера телефонов местного оператора «Феникс». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на соцсети.

«Всем, кто не предоставил в управление Пенсионного фонда „ДНР“ по месту жительства номер телефона мобильного оператора „Феникс“, необходимо сообщить контактный телефон», — сказано в объявлениях, которые размещены в Центрально-городском районе города.

При этом, причина сбора телефонных номеров жителей оккупированной украинской Горловки, которые получают пенсионные выплаты, неизвестна.

Ранее сообщалось, что на территории временно оккупированных районов Донецкой области с первого июля 2021 года пенсионные выплаты вырастут на 17%.