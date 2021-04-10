Общество

Новые правила в «ДНР»: в Горловке пенсионеров обязали предоставить номера телефонов

Причина сбора номеров не указана

Время чтения: 28 Секунд

Во временно оккупированной Горловке пенсионеров обязали предоставить в так называемый «пенсионный фонд ДНР» номера телефонов местного оператора «Феникс». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на соцсети.

«Всем, кто не предоставил в управление Пенсионного фонда „ДНР“ по месту жительства номер телефона мобильного оператора „Феникс“, необходимо сообщить контактный телефон», — сказано в объявлениях, которые размещены в Центрально-городском районе города.

При этом, причина сбора телефонных номеров жителей оккупированной украинской Горловки, которые получают пенсионные выплаты, неизвестна.

Ранее сообщалось, что на территории временно оккупированных районов Донецкой области с первого июля 2021 года пенсионные выплаты вырастут на 17%. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

В Украину на следующей неделе прибудет вакцина Pfizer, но это не точно, — Ляшко

Ожидается партия в 117 тысяч доз

«Бомбардировки с дронов»: эксперт рассказал, какие провокации готовят в РФ

Для начала агрессии против Украины нужен лишь повод

«Войны не будет»: Резников попытался успокоить украинцев

Украинская армия не планирует совершать никаких ответов на провокации России

«Может слететь и Пушилин»: в ОРДЛО анонсировали кадровые изменения

Они слишком «повязаны» «государственными делами».

В РФ угрожают Украине «необратимыми последствиями», если она вступит в НАТО

В РФ заявили, что членство в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке

Ограничить передвижения между областями и ввести общенациональный локдаун: Кличко обратился к правительству

Граждане страны не соблюдают введенные карантинные ограничения

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap