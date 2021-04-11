Общество

Кропотливый процесс полноценной реинтеграции: Резников дал прогноз по ОРДЛО

Он предположил, что будет не последним министром реинтеграции

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Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что полноценная реинтеграция временно оккупированных территорий Донбасса после их освобождения продлится примерно 25 лет. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью политика для ВВС Украина.

Также он предположил, что будет отнюдь не последним министром реинтеграции.

«Полноценная реинтеграция, которую нельзя путать с деоккупацией, будет длиться не менее поколения, то есть примерно 25 лет … Деоккупация, демилитаризация, наведение конституционного строя, а дальше — кропотливый процесс полноценной реинтеграции. Но деоккупация в моем присутствии, надеюсь, еще произойдет, я это чувствую», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Резников, заверил граждан страны, что полномасштабной войны на территории восточной Украины удастся избежать. 

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