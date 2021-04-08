Пушилин назвал города Украины, которых не хватает «республике»: это не территории Донбасса

Правительству ОРДЛО не хватает ряда городов Украины

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Оккупированным территориям Донбасса, которые местный «глава» именует «республиками», не хватает ряда городов Украины. Там нацелились на Харьков, Одессу, Днепропетровск, Запорожье, Херсон. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

Также он отметил, что если бы в далеком 2014 году у других городов Украины получилось создать свои «республики», то сейчас, как считает Пушилин, было бы легче «бороться за независимость от Украины».

«Я тоже для себя размышлял, почему не хватило Харькову? Потому что с Харьковской народной республикой, нам было бы сейчас легче вместе противостоять агрессии нынешней киевской власти. Нам не хватает Харькова, Одессы, Днепропетровска, Запорожья, нам не хватает Херсона. Может быть, даже еще других каких-то городов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на линии разграничения на временно оккупированных территориях Донецкой области количество обстрелов увеличилось вдвое.