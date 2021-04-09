Технологии

Угроза извержения вулкана в Карибском бассейне: началась эвакуация

В распоряжении эвакуированных будут два королевских круизных корабля

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Власти св. Винсент и Гренадины объявили об обязательной эвакуации людей, живущих недалеко от вулкана Ла Суфриер на острове Сент-Винсент. Почти 16 тысяч человек оказались в красной зоне.

Некоторые люди найдут убежище в центрах на острове Сент-Винсент, общая площадь которого составляет 345 квадратных километров, сказал репортерам директор центра сейсмических исследований Вест-Индского университета Эрусцилла Джозеф, пишет УРА-Информ со ссылкой на Associated Press.

Выступая в четверг перед телекамерами, премьер-министр Св. Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвес указал, что только люди, вакцинированные от COVID-19, будут допущены на борт круизных лайнеров и в зарубежные центры помощи.

В распоряжении эвакуированных будут два королевских круизных корабля (Сент-Винсент и Гренадины — часть Содружества), которые прибудут в Кингстаунскую гавань в пятницу. Жителей вымирающих территорий с самым высоким «красным» уровнем опасности чрезвычайных ситуаций перевезут на острова, принадлежащие другим странам Карибского бассейна: Санта-Люсия, Гранада, Барбадос и Антигуа.

Ранее мы сообщали, что из-за наводнения в Индонезии погибло уже более 50 человек.

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