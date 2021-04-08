Общество

Кличко допустил продление локдауна в Киеве: названы сроки

Решение о продлении карантинных ограничений принимает комиссия ТЭБ и ЧС

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В Украинской столице, — Киеве, сейчас действует жесткий карантин действует. Ранее его анонсировали до 16 апреля, пока что еще нет решения о его продлении до 10 мая. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает УРА-Информ.

«Я очень удивлен такой информацией. Решение о продлении карантинных ограничений принимает не городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС, таких заседаний не было, информация распространяется из неизвестных источников», — отметил столичный глава.

Кличко допустил, что локдаун в Киеве могут продлить, если количество заболеваний в день не пойдет на спад.

«Но будем исходить из цифр заболеваемости. И если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти. Сейчас четвертый день ограничений, на следующей неделе мы будем видеть динамику. Если динамика не снизится, я не исключаю… Если снизится, то ограничения будут, как и планировалось, до 16 числа», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что адаптивный карантин является эффективным на данном этапе и дает свои ожидаемые положительные результаты.

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