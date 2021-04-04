Бесплатные экспресс-тесты на КПВВ: кому положено тестирование на COVID

Услугой бесплатного тестирования воспользовались около 6000 украинцев

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В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что отныне на КПВВ «Станица Луганская» для людей, которые пересекают линию разграничения в сторону украинского государства, доступны бесплатные экспресс-тесты на наличие коронавирусной инфекции нового типа. Об этом пишет УРА-Информ.

«Совместно с Министерством здравоохранения с 15 января было введено экспресс-тестирование на коронавирус на КПВВ — «Чонгар», «Каланчак» и «Новотроицкое». Но с прошлой недели бесплатные экспресс-тесты доступны теперь и для граждан, следующих на территорию свободной Украины через КПВВ «Станица Луганская», — отмечается в сообщении.

Также Алексей Резников сообщил, что по состоянию на конец марта текущего года, услугой бесплатного тестирования на пневмонию нового типа воспользовались около 6000 граждан Украины.

Ранее сообщалось, что На временно оккупированных территориях восточной Украины к текущему моменту находится около 400 тысяч граждан, которые не обращались за пенсионными выплатами.