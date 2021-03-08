Политика

Дело Тупицкого: ГБР не проводило обыски в КСУ

В суде сообщили, что не владеют информацией об открытии ГБР уголовного производства

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Государственное бюро расследований Украины не проводило обыски в Конституционном Суде по факту дела Тупицкого. Стоит отметить, что разрешение ранее было получено от Печерского районного суда Киева. Об этом говорится в ответе КС на запрос Українських Новин, пишет УРА-Информ.

«Работники ГБР не проводили обыск в помещении Конституционного Суда Украины», — сказано в ответе.

Также в КСУ отметили, что не владеют какими либо данными об открытии ГБР уголовного производства по факту самовольного присвоения главой КСУ Александром Тупицким властных полномочий.

«Информацией об открытии уголовного производства владеет ГБР, и такая информация — с ограниченным доступом. По этому вопросу вы можете обратиться к распорядителю информации — Государственному бюро расследований», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении главе Конституционного суда Александру Тупицкого.

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