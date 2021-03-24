Общество

Первая смерть в Украине после вакцинации от ковида: что произошло

Это была женщина-военнослужащий военной службы по контракту

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Вчера вечером, 23 марта, в Одесской области, умерла молодая женщина, которой недавно сделали вакцинацию индийским препаратом CoviShield. Это была женщина-военнослужащий военной службы по контракту, инцидент произошел за пределами воинской части, во внеслужебное время.

Она в один момент потеряла сознание, прохожие вызвали «скорую», но спасти девушки медикам не удалось. Девушка должна была в ближайшее время отправиться в зону проведения ОСС на Донбассе, пишет УРА-Информ со ссылкой на командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

«… 21.03 с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19. Прививка была осуществлена ​​мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и приобрела опыт», — пишет пресс-служба ведомства.

Начальник медицинской службы воинской части, где девушка проходила службу, отметил, что по состоянию на утро 23.03 жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Стало известно, что из-за анамнеза она страдала гипертонической болезнью.

Судебно-медицинская экспертиза назначена на сегодня, 24 марта.

Ранее мы сообщали, что Украина ужесточила правила въезда из-за ситуации с пандемией коронавирсу.

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