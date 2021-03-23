Общество

Измеряется сотнями: стало известно число украинцев удерживаемых в ОРДЛО и в Крыму

Российская Федерация блокирует доступ к оккупированным территориям

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На оккупированных территориях украинского Донбасса и Крыма остаются незаконно лишенными свободы 376 граждан Украины. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УРА-Информ.

«На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса продолжаются незаконные аресты и задержания. В РФ и на временно оккупированной территории полуострова незаконно содержатся 109 украинских граждан, большинство из которых — крымские татары. На временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержатся 267 наших соотечественников», — отметила она.

Она добавила, что Российская Федерация блокирует доступ к этим территориям не только украинским властям, но и независимым международным мониторинговым миссиям. Также она игнорирует требования резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2020 года.

«Прошу международное сообщество продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию для восстановления мира, а также освобождение всех незаконно удерживаемых украинских граждан», — подчеркнула Денисова.

Ранее сообщалось, что наступление украинской армии, которое члены незаконных вооруженных формирований анонсировали еще на прошедшее 15 марта, не состоялось не из-за страха ВСУ перед заявлениями лидеров «ЛДНР», а потому, что она и не собиралась наступать в эти сроки.

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