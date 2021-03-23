Арест Навального: в РФ анонсировали митинги на 500 тыс человек

По состоянию на 20:30 23 марта зарегистрировано уже более 100 тысяч участников

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Сторонниками российского незаконно осужденного оппозиционного политика Алексея Навального анонсировано проведение самой массовой акции протеста на территории Российской Федерации. Планируется, что участия в массовых акциях протеста современной России примут 500 тысяч человек. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сайт «Свободу Навальному!».

«Ближайшую акцию мы объявим, когда на этом сайте наберется 500 000 человек, готовых выйти на митинг. Митинг, в котором примут участие 500 000 человек, станет крупнейшим в истории современной России», -сказано в сообщении.

Стоит отметить, что по состоянию на 20:30 23 марта зарегистрировано уже более 100 тысяч участников.

Изначально, команда Навального собирает количество людей для протеста в полмиллиона человек. Уже после этого будет объявлено место и время проведения акции в поддержку оппозиционера.

Также уже была запущена интерактивная карта. На ней можно проследить, сколько людей, а также из каких городов, уже зарегистрировалось на акции протеста в разных уголках России. Соответственно, подтвердить свое участие можно там же.

Ранее сообщалось, что Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел серьезные переговоры с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.