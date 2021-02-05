Политика Происшествия

Заключение Навального: в ЕС призвали Кремль освободить отравленного оппозиционера

Арест оппозиционера Алексея Навального в России был ошибкой властей

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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел серьезные переговоры с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

Боррель, в ходе переговоров с российским политиком, призвал Кремль освободить российского отравленного ранее оппозиционера  Алексея Навального. Помимо этого, представитель ЕС требует должного расследования отравления Навального.

«Я передал господину Лаврову свою обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полного расследования его отравления», — сказал он.

Ранее сообщалось, что арест оппозиционера Алексея Навального в России был ошибкой властей этой страны, оценил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции аналитического центра Atlantic Council в четверг. Однако, по его мнению, необходимо поддерживать постоянный контакт с Москвой во имя «европейского мира и стабильности».

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