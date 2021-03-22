Общество Происшествия

«Необходимо защищать Донбасс»: в ОРДЛО школьников готовят к наступлению ВСУ

Даже в школах ОРДЛО учителя рассказывают детям о предстоящей „военной агрессии“ Украины

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В школах, которые находятся на временно оккупированных территориях украинского Донбасса, среди учеников распространяют информацию о том, что в скором времени грядет наступление ВСУ. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на представителей «Восточной правозащитной группы».

При этом, правозащитники отмечают, что в ОРДЛО в данный сосент активно идет мобилизация подразделений боевиков. Стоит отметить, что на местных полигонах продолжают проходить учения с подразделениями так называемой «народной милиции» «ЛНР» и «ДНР». Сейчас на временно оккупированных территориях боевики упорно подготавливают танкистов, артиллеристов и специалистов связи. Помимо этого, усилилась информационная работа «администраций ЛДНР».

«Даже в школах ОРДЛО учителя рассказывают детям о предстоящей „военной агрессии“ Украины и необходимости защищать Донбасс. Мобилизация в городах ОРДЛО продолжается, мужское население приходит в военкоматы, многие уезжают в РФ, чтобы не приходить в военкоматы по повесткам. В Антраците, Ровеньках, Свердловске, Красном луче Казаки начали обновлять свои формирования», — сообщили правозащитники.

Ранее сообщалось, что бывший командир батальона незаконных вооруженных формирований «Восток» Александр Ходаковский затруднился с ответом на вопрос, за что боевики «воюют» на временно оккупированных территориях Донбасса.

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