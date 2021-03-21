В Украине прививки от COVID-19 получили более 100 тыс человек

За вчерашние сутки сделали еще 3 968 первых прививок от коронавирусной инфекции

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За прошедшие сутки, 20 марта, на территории украинского государства почти 4 тысячи получили прививки от пневмонии нового типа. Всего вакцинацию в Украине прошли 108 309 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что за вчерашние сутки сделали еще 3 968 первых прививок от коронавирусной инфекции. Вакцинация на территории Украины проводится препаратом Covishield.

При этом, обе дозы индийского препарата получил всего лишь 1 человек.

Ранее сообщалось, что уже со следующей недели стартует работа стационарных пунктов вакцинации семейных врачей.