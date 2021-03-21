А давайте завтра долбанем по ВСУ — Жириновский

Жириновский считает, что России следует занимать «более жесткую позицию» в вопросах взаимоотношения с Украиной

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Депутат Государственной думы Российской Федерации, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил атаковать Вооруженные силы Украины. Об этом он заявил в интервью российскому изданию «Комсомольская правда», передает УРА-Информ.

Жириновский считает, что России следует занимать «более жесткую позицию» в вопросах взаимоотношения с Украиной.

«Наверняка в ближайшие недели будет провокация против Донбасса. А мы давайте завтра долбанем по всем Вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Белом доме приняли решение, что уже в ближайшие недели введут «шаги в ответ» на деятельность Российской Федерации. они будут включать в себя санкции, и другие мероприятия, в том числе и «невидимые».