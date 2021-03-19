На Донбассе готовится провокация: что произойдет

На ситуацию влияет также конфликт между США и Россией

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Тяжелая ситуация не Донбассе может еще только ухудшиться. В ближайшее время там может произойти весьма серьезная провокация.

На линии соприкосновения на Донбассе готовятся провокации. Все в один момент может вспыхнуть и то, что происходит сейчас будет только «цветочками», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Источник указывает, что из-за геополитической ситуации (медийной зарубы Путина-Байдена, а также для «козыря» в санкционной игре по СП-2, звонка Байдена Зеленскому и т.д.) донбасский кейс может вспыхнуть. Единственное, что держит обе стороны от «движения» по линии соприкосновения-это невозможность просчитать дальнейшие последствия этого шага, слишком много факторов под вопросом», — пишет паблик.

Источник добавляет, что на данный момент идет момент выжидания и конкретной даты пока нет, то что, это может произойти – вполне реальное развитие событий.

Ранее мы сообщали, что у границ Украины сосредоточено более 120 тысяч военных Российской Федерации.