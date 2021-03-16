Украина может отказаться от вакцинации Covishield: что известно

Сегодня, 16 марта решение примут в Офисе президента

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В Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В стране используется только одна вакцина от ковида – Covishield.

Это индийский препарат, который является аналогом AstraZeneca. Проблема в том, что большое количество европейских стран, а также несколько азиатских приняли решение на время приостановить вакцинацию этим препаратом. Все из-за того, что у нескольких людей после прививки выявили тромбы, пока непонятно является ли это следствием прививки.

Из-за этой ситуации в Украине также намерены пересмотреть ситуацию с использованием этого препарата, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП сообщил, что завтра (16 марта) состоится совещание в Офисе Президента, на котором будет решаться вопрос безопасности продолжения кампании по вакцинации украинцев (Ковишилдом) от AstraZeneca. Министерство здравоохранения готовит данные по всем случаям побочных эффектов после прививки Covishield», — отмечает источник.

Ранее компания AstraZeneca выпустила официальное заявление по поводу ситуации с тромбами у людей, которые использовали вакцину компании. В AstraZeneca заявили, что нет доказательств того, что это побочные действия вакцины.